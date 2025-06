A Lonate Pozzolo la sanità alla portata di tutti | apre l’ambulatorio che garantisce medici di livello e cure più accessibili

A Lonate Pozzolo, la sanità diventa finalmente accessibile a tutti! Con l'apertura del nuovo ambulatorio di chirurgia presso la Casa di Comunità, i residenti possono contare su medici altamente qualificati e cure a portata di mano. Questo passo non solo migliora l'assistenza locale, ma si inserisce in un trend sempre più forte: la sanità territoriale che valorizza il benessere della comunità. Una vera rivoluzione per la salute di tutti!

Lonate Pozzolo (Varese), 1 giugno 2025 – Si amplia la rete dei servizi sanitari territoriali di Asst Valle Olona con l’apertura di un nuovo ambulatorio di chirurgia presso la Casa di Comunità di Lonate Pozzolo. Il servizio è gestito dall’équipe di medici dell’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale di Gallarate, nell’ambito di un sistema di cure più accessibile, integrato e di prossimità. L’ambulatorio è pensato per offrire valutazioni specialistiche chirurgiche, controlli post-operatori e prestazioni ambulatoriali con particolare attenzione ai pazienti cronici e fragili. Integrazione ospedale-territorio . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Lonate Pozzolo la sanità alla portata di tutti: apre l’ambulatorio che garantisce medici di livello e cure più accessibili

