A Lecce la fumettista e illustratrice Takoua Ben Mohamed

A Lecce, l'arte prende vita con la fumettista e illustratrice Takoua Ben Mohamed! Questa tappa della rassegna "Nel frattempo" non è solo un incontro con il fumetto, ma un viaggio attraverso temi attuali come l'identità e la multiculturalità. Un'occasione imperdibile per scoprire come l'illustrazione possa raccontare storie di integrazione e cambiamento. Non perdere l'opportunità di immergerti in un mondo di creatività e riflessione!

LECCE - Proseguono gli appuntamenti di Nel frattempo, rassegna ideata, organizzata e promossa dall'associazione Diffondiamo idee di valore, con il sostegno del consiglio regionale della Puglia - Teca del Mediterraneo, in collaborazione con Coolclub, Uasc e altri partner, che anticipa la.

