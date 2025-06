A Istanbul pensavo di prenderne 5 stavolta ho più speranza C’è solo l’Inter in Europa | la ‘profezia’ al contrario di Bonolis è virale dopo la sconfitta in Champions

La sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League ha scatenato un'ondata di commenti su X, trasformando Paolo Bonolis in un trend virale. La "profezia al contrario" del conduttore ha catturato l'attenzione degli utenti, sottolineando come il calcio possa unire e dividere al tempo stesso. In un'epoca in cui le emozioni sono amplificate dai social, ogni partita diventa un evento globale. Chi vincerà il cuore dei tifosi la prossima volta?

Paolo Bonolis “re” di X per un giorno. Questa volta, però, non c’entrano i suoi successi televisivi. Il conduttore è tra gli argomenti più chiacchierati sul social di Elon Musk in seguito alla sconfitta dell’Inter nella finale di Champions Leagu e contro il Paris Saint-German. Nella giornata di ieri, a poche ore dall’incontro tra le due squadre, Bonolis, noto tifoso dell’Inter, aveva rilasciato dichiarazioni improntate a una certa fiducia che la sua squadra del cuore potesse alzare la copp a. Così non è stato, e ora gli appassionati di altre squadre fanno dell’ironia (non sempre sana, per la verità) sulle parole del volto tv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A Istanbul pensavo di prenderne 5, stavolta ho più speranza. C’è solo l’Inter in Europa”: la ‘profezia’ al contrario di Bonolis è virale dopo la sconfitta in Champions

