A Istanbul patriarca Bartolomeo celebra il 1700 anniversario del primo concilio ecumenico cristiano

A Istanbul, il Patriarca Bartolomeo I ha celebrato un evento storico: il 1700° anniversario del primo concilio ecumenico. Questo momento non è solo un ricordo, ma un richiamo all'unità tra ortodossi e cattolici, in un’epoca in cui il dialogo interreligioso è fondamentale. La liturgia, che affonda le radici nel 325 d.C., rappresenta un'opportunità per riflettere sull'importanza della coesione spirituale in un mondo sempre più diviso.

Il Patriarca ecumenico Bartolomeo I ha celebrato domenica a Istanbul una liturgia per commemorare il 1700° anniversario del primo concilio generale della Chiesa cristiana. Il primo Concilio di Nicea si tenne nell’odierna Turchia nel 325 d.C. e la data rimane importante per le relazioni tra ortodossi e cattolici. Secondo l’Almanacco cattolico, l’imperatore Costantino I riunì circa 300 vescovi. Tra i risultati ottenuti vi fu il Credo niceno, una dichiarazione di fede che ancora oggi viene recitata dai cristiani. Il Grande Scisma del 1054 divise la Chiesa in due parti, quella orientale e quella occidentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Istanbul, patriarca Bartolomeo celebra il 1700° anniversario del primo concilio ecumenico cristiano

Il primo viaggio a Nicea per i 1700 anni del Concilio: Prevost non dimentica l’Est

In occasione dei 1700 anni dal Concilio di Nicea, il viaggio del prevosto rappresenta una significativa iniziativa simbolica, sottolineando l'importanza dell'unità della Chiesa e dell'essenzialità della fede.

