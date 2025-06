A Genova Cifa e Confsal lanciano la terza via con osservatorio IA per le PMI

A Genova, Cifa e Confsal hanno tracciato una nuova rotta per le PMI, lanciando un osservatorio sull’intelligenza artificiale. Questa "terza via" nella contrattazione collettiva non è solo innovativa, ma mira a valorizzare la persona, contrariamente ai modelli di dumping. In un momento in cui le aziende cercano di adattarsi alle sfide digitali, questa iniziativa rappresenta un'opportunità imperdibile per coniugare tecnologia e benessere dei lavoratori. Sei pronto a scoprire

Durante l’evento di oggi, è stato evidenziato come la terza via della contrattazione collettiva non rappresenti un esempio di dumping, ma un modello incentrato sulla persona. La nuova modalità, frutto dell’accordo tra Cifa Italia e Confsal, ha portato all’istituzione di un osservatorio dedicato all’intelligenza artificiale. Questo risultato è stato definito un traguardo fondamentale per creare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Genova, Cifa e Confsal lanciano la terza via con osservatorio IA per le PMI

Approfondisci con questi articoli

L’intelligenza artificiale al centro dell’evento FonARCom: la proposta CIFA-Confsal per guidare le imprese e i lavoratori nella transizione digitale

L'Intelligenza Artificiale sta trasformando il panorama lavorativo ed è al centro del dibattito di Fonarcom.

Cerca Video su questo argomento: Genova Cifa Confsal Lanciano Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Contrattazione e AI, confronto di FonARCom e Cifa a Genova; Contrattazione e AI, confronto di FonARCom e Cifa a Genova; A Genova, Cifa e Confsal lanciano la terza via con osservatorio IA per le PMI; Fonarcom a Genova: IA, formazione gratuita e normative per il lavoro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Contrattazione e AI, confronto di FonARCom e Cifa a Genova

Lo riporta ansa.it: “Ripensare il lavoro - L’evoluzione della contrattazione collettiva tra innovazione, tradizione e nuove intelligenze”. È il titolo del dibattito organizzato da Cifa e FonARCom nell’ambito del 16° Fest ...

Lavoro, Cafà (Cifa Italia): "Nostra contrattazione collettiva con Confsal non fa dumping"

Riporta msn.com: Genova, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - 'Oggi nel nostro evento abbiamo chiarito che la terza via della contrattazione collettiva non fa ...

Cafà (Cifa-FonARCom): 'Terza via contrattazione non fa dumping'

Si legge su msn.com: Il dibattito "Ripensare il lavoro - L'evoluzione della contrattazione collettiva tra innovazione, tradizione e nuove intelligenze", in programma ai Magazzini del Cotone di Genova in occasione del 16° ...