A Galloro torna la Gallorinata | il 2 giugno l’undicesima edizione del raduno dei Gallorini

A Galloro, il 2 giugno si celebra l’undicesima edizione della “Gallorinata”, un evento che riunisce i Gallorini di tutto il mondo. Questo raduno non è solo un’occasione per festeggiare le proprie radici, ma riflette un trend più ampio: il riscoprire e valorizzare le tradizioni locali. Un momento imperdibile per chi ama la storia e la cultura, dove l’appartenenza diventa fonte di orgoglio e connessione. Non mancate!

ARezzo, 1 giugno 2025 – I Gallorini di tutto il mondo si preparano a tornare alle origini. Il prossimo 2 giugno si terrà l'undicesima edizione della "Gallorinata", l'incontro che da trent'anni riunisce discendenti, amici e appassionati di storia locale nel suggestivo scenario di Galloro, antico fortilizio situato sopra Palazzo del Pero, nel comune di Arezzo. La giornata inizierà alle ore 9:30 presso Fonte Romana, tra Palazzo del Pero e San Cassiano, da dove i partecipanti si muoveranno a piedi verso Galloro.

