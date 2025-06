A Fano il festival del brodetto di pesce tra tradizione e innovazione

Fano si prepara a vivere il BrodettoFest, un evento che celebra il piatto simbolo della tradizione marinara marchigiana. Fino al 2 giugno, chef stellati e influencer porteranno in tavola il brodetto, reinterpretandolo con un tocco moderno. Questo festival non è solo una festa per il palato, ma anche un viaggio nella storia culinaria locale, rispecchiando la crescente attenzione verso il cibo sostenibile e la valorizzazione delle radici gastronomiche. Non perderti l'occasione di assaporare un pez

Fano, in provincia di Pesaro e Urbino accoglie la edizione del BrodettoFest, un evento che unisce cultura marinara, tradizione e innovazione gastronomica. Dal primo Novecento, il brodetto è il piatto simbolo dei pescatori locali, e oggi il festival ne celebra il valore storico e culinario con appuntamenti fino al 2 giugno. Chef stellati, influencer del food e appassionati si ritrovano sul Lungomare Simonetti per spettacoli ed esperienze di degustazione, rendendo la città un palcoscenico dedicato al mare e ai suoi sapori autentici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Fano il festival del brodetto di pesce tra tradizione e innovazione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tutti a Fano per il festival del Brodetto di pesce; Tutti a Fano per il festival del Brodetto di pesce; A Fano si eleggono gli chef campioni italiani di Brodetto e di Zuppa di pesce; Riparte il BrodettoFest di Fano con Monica Pannacci e Raphael Gualazzi tra degustazioni, arte e musica. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tutti a Fano per il festival del Brodetto di pesce

Si legge su msn.com: A Fano torna il BrodettoFest: dal 30 maggio al 2 giugno sono previsti quest’anno almeno 100 ospiti e 50 appuntamenti di cooking show.

A Fano si eleggono gli chef campioni italiani di Brodetto e di Zuppa di pesce

Segnala msn.com: Bodettofest, Festival nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce dal 30 maggio al 2 giugno al Lido di Fano. Cinquanta appuntamenti tra cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, talk show ...

Domani inaugura il BrodettoFest a Fano

Come scrive msn.com: Su il sipario per la 23° edizione di BrodettoFest, il Festival nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce, al via al Lido di Fano (Lungomare Simonetti), da domani e fino al 2 giugno. (ANSA) ...