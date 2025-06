A due anni dall' alluvione una giornata di festa a Lavezzola per ricordare quei drammatici giorni

A Lavezzola, dopo due anni dall'alluvione che ha segnato profondamente la comunità, si celebra la resilienza. Un evento speciale per ricordare non solo il dramma, ma anche la straordinaria unione dei cittadini, che con coraggio e determinazione hanno affrontato la calamità. Questo momento di festa diventa simbolo di rinascita, nel contesto di un’Italia che riscopre il valore della solidarietà e della coesione. Un invito a non dimenticare, ma a costruire insieme.

A Lavezzola, due anni dopo l'alluvione, per ricordare quei drammatici giorni con tutto il paese impegnato con il trasferimento manuale dei sacchetti di sabbia si è deciso, per consolidare ancora di più la comunità, di organizzare un momento di unione in un luogo simbolo, dove tutto si è svolto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - A due anni dall'alluvione, una giornata di festa a Lavezzola per ricordare quei drammatici giorni

