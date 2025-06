A Dawning l’album di Ólafur Arnalds e Talos

L'11 luglio segna l'uscita di "A Dawning", l'album che unisce il genio compositivo di Ólafur Arnalds e la dolce voce di Talos. Questo progetto, avvolto da un'atmosfera di introspezione, esplora temi universali come amicizia e perdita. In un momento storico in cui la musica diventa un rifugio emotivo, questo lavoro invita a immergersi in un'esperienza sonora unica, capace di risvegliare sentimenti profondi e riflessioni. Non

'A Dawning' Album Artwork by Eoin French Nuovo album del compositore e produttore islandese Ólafur Arnalds e del compianto musicista irlandese Eoin French, meglio conosciuto come Talos. In uscita l'11 luglio, "A Dawning" è una profonda meditazione su amicizia, perdita e sperimentazione, nata come una collaborazione e divenuta simbolo della loro affinità creativa dopo la scomparsa di Talos la scorsa estate. Disponibile da oggi il singolo "Signs", un brano che mette in mostra la voce di Talos nella sua forma più istintiva. Ancorato a texture delicate ed effetti elettronici, "Signs" cattura le prime fasi del loro percorso creativo, in trasformazione ed evoluzione, prima che la direzione fosse definita, ma quando la connessione emotiva era già definita.