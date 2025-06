A Città di Castello la casa della bici d' epoca

A Città di Castello nasce la Casa della Bici d'Epoca, un paradiso per gli amanti del ciclismo e non solo! Con una ciclofficina, una biblioteca dedicata e un servizio di bike sharing, questo innovativo spazio celebra la passione per le due ruote storiche. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle nostre vite, qui si pedala verso il futuro, riscoprendo il fascino del passato. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica!

Un luogo che racchiude bici d'epoca, con ciclofficina, biblioteca e anche bike sharing, per dare la possibilità di pedalare su due ruote uniche ad appassionati di ciclismo e curiosi. È la nuova sede del Registro Storico Cicli, inaugurata a Città di Castello, Perugia. Importante perché crea un ambiente unico e nuovo che non esisteva prima, insomma. Con un occhio rivolto al passato e ai valori del ciclismo: nella vicina Nuvole, durante la guerra, si rifugiò Gino Bartali, quando si scoprì che trasportava documenti falsi per salvare gli ebrei nascosti in un convento ad Assisi. Fascino e storia rivivono, anche grazie a una biblioteca con più di 800 libri sul ciclismo e i preziosissimi cataloghi dei registri storici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Città di Castello la casa della bici d'epoca

