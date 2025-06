A Carobbio degli Angeli 48 pini storici sono a rischio abbattimento Cittadini e ambientalisti dicono no

A Carobbio degli Angeli, il futuro di 48 pini storici è in bilico e i cittadini si mobilitano! Oltre 700 firme su Change.org testimoniano un forte rifiuto all'abbattimento per asfaltature stradali. Questo episodio riflette un trend crescente in Italia: la tutela del verde urbano. I pini non sono solo alberi, ma simboli di identità e natura. Unisciti alla lotta per preservare il nostro patrimonio verde!

Carobbio degli Angeli (Bergamo) – Oltre 700 firme raccolte sulla piattaforma Change.org per dire n o all’abbattimento di 48 pini domestici programmato dal Comune di Carobbio degli Angeli per procedere alle asfaltature stradali. È una vera e propria sollevazione popolare, quella avviata da cittadini, associazioni e ambientalisti del territorio, contrari all’iniziativa. “Insieme a molti abitanti siamo preoccupati per la decisione di abbattere gli ultimi 48 pini storici nel centro della nostra città – spiegano i promotori –. Gli alberi sono sani e utili per la comunità. Hanno anche un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio della biodiversità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Carobbio degli Angeli 48 pini storici sono a rischio abbattimento. Cittadini e ambientalisti dicono no

