A caccia di plastica sulla costa Il senso di Moreno per l’ambiente L’artista crea le sue opere dai rifiuti

Il 7 giugno, unisciti a Rodrigue Lambert Moreno per una straordinaria caccia alla plastica a Marina di Carrara! In un'epoca in cui la sostenibilità è più importante che mai, questo artista trasforma i rifiuti in opere d'arte che raccontano storie di rinascita. Scopri come la bellezza può emergere anche dagli scarti e partecipare attivamente alla salvaguardia del nostro ambiente. Non perdere l'occasione di essere parte del cambiamento!

L’appuntamento via whatsapp è alla rotonda della nuova passeggiata, a Marina di Carrara, sabato 7 giugno, alle 15. Da lì Rodrigue Lambert Moreno, artista franco-spagnolo attualmente in città per un Erasmus, partirà per una caccia alla plastica disseminata lungo il litorale che poi sarà riutilizzata dall’artista stesso per realizzare le sue opere. Rodrigue Lambert Moreno, 22 anni, originario di Aix en Provence, in Francia, ha imparato fin da piccolo che la plastica che produciamo è tanta, troppa, quando da bambino andava in barca coi suoi genitori e la vedeva in mare, tra le onde. È lì che è nata la sua coscienza ecologista, successivamente evoluta in questo riuso artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A caccia di plastica sulla costa. Il senso di Moreno per l’ambiente. L’artista crea le sue opere dai rifiuti

Studia a Limoges ed è a Carrara per un Erasmus. L'iniziativa è aperta a tutti, l'appuntamento è per il 7 giugno "Lavoro con gli scarti industriali, qui sono partito dal marmo". Un suo lavoro sarà dona ...

