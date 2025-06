A Buttrio apre il Punto digitale facile un aiuto concreto contro il divario digitale

A Buttrio, il “Punto digitale facile” rappresenta un passo significativo verso l’inclusione tecnologica. Da martedì 3 giugno, anziani e non solo potranno finalmente dire addio alla frustrazione di dover chiamare i nipoti per ogni dubbio digitale. Questo spazio offre supporto gratuito e continuo, abbattendo il divario digitale in un’era sempre più connessa. Un'iniziativa che si inserisce nel trend crescente di alfabetizzazione digitale per tutti!

Niente più “Chiamo mio nipote per capirci qualcosa”: da martedì 3 giugno a Buttrio chi ha poca dimestichezza con smartphone, internet e burocrazia digitale avrà un supporto gratuito e continuativo. Apre alle 16, nella sede del Comitato Anziani (via Cividale 361), il “Punto digitale facile”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - A Buttrio apre il "Punto digitale facile", un aiuto concreto contro il divario digitale

Cerca Video su questo argomento: Buttrio Apre Punto Digitale Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Apre il “Punto digitale facile“: "Insegnamo i servizi del web"

Riporta msn.com: Per questo, a Tavazzano scatta il progetto “Punto Digitale Facile“ di Cesvip, Auser lodigiano e altri partner, finanziato dalla Regione con fondi Pnrr. Un servizio di facilitazione digitale ...

Apre a Favignana un Punto di Facilitazione Digitale

Secondo tp24.it: A partire dal prossimo 12 novembre sarà operativo, presso la Biblioteca comunale di Favignana, un Punto di Facilitazione Digitale, un nuovo servizio gratuito dedicato ai cittadini per favorire la ...

Apre il “Punto digitale facile”: due sedi per aiutare i cittadini con Spid, e-mail e servizi online

ilgiunco.net scrive: FOLLONICA – Il Punto digitale facile di Follonica ha aperto le porte a cittadine e cittadini in due sedi, in via Roma 119/A e via della Pace 18. “In un’epoca in cui la tecnologia evolve ...