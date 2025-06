A 15 anni sorpreso con cocaina e soldi arrestato dopo inseguimento a Caivano

Un ragazzo di soli 15 anni è stato arrestato a Caivano con cocaina e contante, un episodio che rimette in luce il drammatico fenomeno dello spaccio giovanile nelle periferie italiane. Questo caso non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d'allarme su come i giovani si trovino sempre più coinvolti in attività illecite. Riflessioni necessarie per comprendere la realtà di una generazione in cerca di risposte.

La Polizia ha arrestato un 15enne a Caivano (Napoli), notato durante un pattugliamento; il ragazzo aveva in tasca 17 involucri di cocaina e 235 euro in contanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

