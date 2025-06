400 anni di Sofonisba Anguissola | evento in Camera dei deputati e a Travo

Il 16 novembre segna un'importante ricorrenza: i 400 anni dalla morte di Sofonisba Anguissola, una pioniera dell'arte che ha sfidato le convenzioni del suo tempo. Celebrata in Camera dei Deputati e a Travo, la sua eredità continua a ispirare le nuove generazioni, simbolo di emancipazione femminile. Chiara Anguissola d’Altoè, sua discendente, sottolinea quanto il genio di Sofonisba rimanga un faro luminoso nel panorama culturale

La figura di Sofonisba Anguissola continua a ispirare e a rappresentare un esempio di anticipazione dei tempi. La discendente Chiara Anguissola d’Altoè ha ricordato la grande pittrice, nativa di Cremona, in occasione dei 400 anni dalla sua morte a Palermo il 16 novembre 1625, evidenziando il suo ruolo di riferimento e simbolo per le donne . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - 400 anni di Sofonisba Anguissola: evento in Camera dei deputati e a Travo

Cerca Video su questo argomento: 400 Anni Sofonisba Anguissola Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sofonisba Anguissola, incontro celebrativo per il 400° anniversario – Venerdì alle 17 diretta webtv – Messaggio di Rampelli; Dalle 17 nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, l’incontro celebrativo per il 400° di Sofonisba Anguissola; Erede di Sofonisba Anguissola: Si riconosca sua grandezza come pittrice e donna; Un’estate tra libri, musica e teatro: tornano le Serate letterarie di Travo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Erede di Sofonisba Anguissola: "Si riconosca sua grandezza come pittrice e donna"

Secondo adnkronos.com: Al via celebrazioni nei 400 anni dalla morte, stasera alla Camera dei Deputati. Chiara Anguissola d'Altoè: 'Un modello da ammirare, imitare, un'artista che ha saputo precorrere i tempi. Per la nostra ...

Sofonisba Anguissola: la pittrice che ispirò Caravaggio

Come scrive artribune.com: Sofonisba Anguissola: un’eredità duratura Sofonisba Anguissola morì a Palermo nel 1625, all’età di oltre novant’anni. La sua lunga e prolifica carriera ha lasciato un’impronta ...

Sofonisba Anguissola, vita e opere della grande pittrice del Cinquecento

Secondo finestresullarte.info: Gli studi della miniaturistica emergono in alcuni autoritratti di Anguissola di piccolo formato e soprattutto nella sua minuziosa attenzione ai dettagli degli abiti. Un anno dopo, nel 1558, la ...