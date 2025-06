28 anni dopo | una scena è stata girata con 20 iPhone contemporaneamente

Danny Boyle torna a farci tremare con "28 anni dopo", ma non è solo il brivido del virus della rabbia a colpirci. Utilizzando 20 iPhone per girare scene mozzafiato, il regista reinventa il linguaggio cinematografico moderno. In un'era in cui ogni smartphone è potenzialmente una cinepresa, il film ci invita a riflettere su come la tecnologia stia cambiando il nostro modo di raccontare storie. Siete pronti a vivere l'innovazione?

Con 28 anni dopo, Danny Boyle non si limita a riportare in vita l'incubo del virus della rabbia: spinge anche i confini del linguaggio cinematografico, riscrivendo le regole su come si può realizzare un blockbuster. Il film, che prosegue l'universo narrativo iniziato con 28 giorni dopo, è stato realizzato con un budget di 80 milioni di dollari, ma alcune delle sue sequenze più audaci sono state girate con un iPhone 15. Foto trapelate dal set già l'anno scorso avevano mostrato Boyle e la sua troupe impegnati a maneggiare gli smartphone sul campo.

