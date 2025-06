28 anni dopo cosa vedremo al cinema questa estate

Quest'estate il grande schermo si tinge di emozioni! Dopo 28 anni, Danny Boyle torna con "28 anni dopo", un sequel attesissimo che promette brividi e adrenalina. Ma non è tutto: preparati a sfrecciare con "F1" di Joseph Kosinski e lasciati incantare dalla magia di Pixar con "Elio". Un'estate di cinema che, tra nostalgia e innovazione, ci ricorda quanto sia potente la settima arte nel fare vivere storie senza tempo! Non perderteli!

Quest’estate per chi vuole godersi del buon cinema all’aperto o cercare refrigerio in una sala cinematografica saranno presenti tantissime nuove uscite molto attese come “28 anni dopo” di Danny Boyle, “ F1” di Joseph Kosinki e la nuova produzione Pixar “Elio”. Ecco i film da non perdere quest’estate 28 anni dopo, la saga di Danny Boyle continua. 28 anni dopo, fonte cinencittà news.it “ La storia del film è legata al tempo. Ha a che fare con il passare del tempo e pensare a quale effetto avrà il passare del tempo sulla nostra civiltà . È quello che tradizionalmente chiamereste uno stato post-apocalittico? Oppure qualcos’altro ha iniziato a manifestarsi, in questi anni? Il tempo è davvero al centro del motore del film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it