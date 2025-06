2025 | Anticiclone in Italia porta pre-allerta 1 in 9 città per ondate di calore

Nel 2025, un anticiclone in Italia fa suonare il campanello d’allerta: nove città si preparano a fronteggiare ondate di calore. Questo fenomeno non è solo un evento estivo, ma un segnale chiaro del cambiamento climatico in atto. Con temperature in aumento, è fondamentale prestare attenzione alla salute e all'ambiente. Come ci prepariamo a vivere in questa nuova normalità? Scopriamo insieme le strategie per affrontare il caldo senza rinunciare al benessere!

L'anno 2025 ci presenta una situazione meteo in continua evoluzione, dove il riscaldamento estivo potrebbe imporsi prematuramente in diverse regioni italiane. Si assiste, infatti, a un avanzamento graduale delle temperature in seguito all'influenza di un persistente anticiclone, il quale sta contribuendo a far lievitare il mercurio in molte aree, con particolare interesse per il Centro-Nord.

