2 Giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 2 giugno segna non solo la Festa della Repubblica italiana, ma è anche una giornata ricca di significati e tradizioni. Con il proverbio “Giugno la falce in pugno”, si celebra l’inizio della stagione del raccolto, un momento che invita a riflettere sui frutti del nostro lavoro. Oggi, onoriamo Sant’Erasmo, protettore dei naviganti: un simbolo perfetto per riscoprire il legame tra mare e cultura, fondamentale nel nostro Paese!

Il 2 giugno è il 153° giorno dell'anno, 22ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 211 giorni. Proverbio del giorno: Giugno la falce in pugno Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Sant'Erasmo, vescovo e martire, protettore dei naviganti e dei pescatori Etimologia: Erasmo, dal.

Riporta trevisotoday.it: Oggi è: Festa della Repubblica Italiana Nel 1946, a seguito del referendum istituzionale del 2 e 3 giugno, l’Italia scelse di diventare una Repubblica, chiudendo l’epoca monarchica.

