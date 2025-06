2 giugno Mattarella | Unità e dialogo sui valori della Costituzione

Il 2 giugno è una data cruciale per l'Italia: segna non solo la nascita della Repubblica, ma celebra anche il trionfo della democrazia e dell’uguaglianza. Il Presidente Mattarella ci invita a riflettere su questi valori fondamentali, proprio mentre l'Europa affronta sfide sempre più complesse. È un momento per riscoprire l'importanza del dialogo e dell'unità, ingredienti essenziali per costruire un futuro migliore. La storia ci chiama: siamo pronti a rispondere

AGI - "Cari Prefetti, con il referendum del 2 giugno 1946, il libero voto del popolo italiano per la Repubblica, con la partecipazione, per la prima volta, delle donne, coronò la lotta di Liberazione dal nazifascismo, di cui quest'anno ricorre l'80º anniversario, e fu premessa della Costituzione". Lo ricorda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, ai Prefetti d'Italia "affinché se ne facciano interpreti" si legge sempre nella nota del Quirinale "nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2 Giugno". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - 2 giugno, Mattarella: "Unità e dialogo sui valori della Costituzione"

