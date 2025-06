2 giugno Mattarella | Referendum coronò lotta Liberazione

Il 2 giugno non è solo una data da celebrare, ma un simbolo di rinascita e libertà. Quest'anno, mentre ricordiamo l’80esimo anniversario della lotta di Liberazione, il presidente Mattarella ci ricorda quanto sia fondamentale la partecipazione attiva del popolo, inclusa quella delle donne, nel plasmare il futuro. Un invito a riflettere sull'importanza della democrazia, oggi più che mai cruciale in un'epoca di sfide globali. La storia si ripete: la voce di tutti

“Con il referendum del 2 giugno 1946, il libero voto del popolo italiano per la Repubblica – con la partecipazione, per la prima volta, delle donne – coronò la lotta di Liberazione dal nazifascismo, di cui quest’anno ricorre l’80esimo anniversario, e fu premessa della Costituzione”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai Prefetti d’Italia in occasione della Festa della Repubblica. “2 giugno sia momento di unità e concordia”. “Rinnovo ai Prefetti e, loro tramite, a quanti si adoperano a servizio del bene comune – scrive Mattarella – sentimenti di apprezzamento e di stima, unitamente ad auguri di buon lavoro, nell’auspicio che le celebrazioni del 2 giugno siano momento di unità e concordia intorno ai valori della Repubblica “. 🔗 Leggi su Lapresse.it