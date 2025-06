2 giugno Mattarella | Attuare ideali Costituzione missione mai esaurita

Il 2 giugno si celebra non solo la nascita della Repubblica, ma anche un impegno continuo: quello di attuare gli ideali della Costituzione. Il messaggio del Presidente Mattarella risuona forte, sottolineando che la missione di garantire diritti e libertà per tutti è tutt'altro che conclusa. In un'epoca in cui i valori democratici sono messi alla prova, il richiamo alla responsabilità collettiva è più attuale che mai. Unisciti a questo cammino di rinnovamento!

"Con il referendum del 2 giugno 1946, il libero voto del popolo italiano per la Repubblica – con la partecipazione, per la prima volta, delle donne – coronò la lotta di Liberazione dal nazifascismo, di cui quest'anno ricorre l'80mo anniversario, e fu premessa della Costituzione. Quel patto tra popolo e istituzioni, fondato sui

Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno

Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerĂ Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

