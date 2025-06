2 giugno Mattarella Attuare gli ideali della Costituzione missione mai esaurita

Il 2 giugno, una data che segna la nascita della Repubblica Italiana e il trionfo della democrazia. Il Presidente Mattarella ricorda come gli ideali di libertà e giustizia contenuti nella Costituzione siano una missione continua. In un contesto globale in cui la partecipazione civica è sempre più importante, riscoprire le radici storiche della nostra libertà ci invita a impegnarci attivamente per un futuro migliore. La lotta per i diritti è un viaggio senza fine!

ROMA (ITALPRESS) – “Con il referendum del 2 giugno 1946, il libero voto del popolo italiano per la Repubblica – con la partecipazione, per la prima volta, delle donne – coronò la lotta di Liberazione dal nazifascismo, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario, e fu premessa della Costituzione”. E’ quanto si legge in un messaggio inviato ai Prefetti d’Italia dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, affinchè se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2 giugno. “Quel patto tra popolo e istituzioni, fondato sui principi di libertà, democrazia e solidarietà, ispirato alla centralità della dignità umana e del lavoro – prosegue -, seppe realizzare, con il concorso di posizioni e culture plurali, una sintesi di valori condivisi e avviare la ricostruzione e il rilancio sociale ed economico dell’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

