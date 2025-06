19enne accoltellato fuori metro a Roma è grave

Un triste episodio di violenza colpisce Roma: un 19enne è stato accoltellato nei pressi della metro Lucio Sestio. Questo fatto si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane. La rapidità dell'intervento delle forze dell'ordine è fondamentale, ma oggi più che mai ci chiediamo: cosa possiamo fare per fermare questo trend allarmante? La vita di un giovane non dovrebbe essere messa a rischio in un luogo pubblico.

Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Il giovane, colpito all'addome, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia che indaga. La fidanzata avrebbe riferito agli investigatori che l'aggressione sarebbe scattata, senza motivo, da parte di alcuni ragazzi che conosce solo di vista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 19enne accoltellato fuori metro a Roma, è grave

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roma, un 19enne è stato accoltellato al petto davanti alla metro. Caccia a gang di latinos

Un episodio di violenza inquietante scuote Roma: un 19enne accoltellato davanti alla metro, sotto gli occhi della sua fidanzata.

Cerca Video su questo argomento: 19enne Accoltellato Fuori Metro Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

19enne accoltellato fuori metro a Roma, è grave

Da quotidiano.net: Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Il giovane, colpito all'addome, è s ...