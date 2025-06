19enne accoltellato fuori dalla metro a Roma è grave Era con la fidanzata | Colpito senza motivo

Un tragico episodio di violenza ha scosso Roma: un 19enne è stato accoltellato senza apparente motivo mentre si trovava con la fidanzata. Questo fatto inquietante non è solo un singolo evento, ma parte di un trend crescente di aggressioni nelle città italiane. La sicurezza nelle metropolitane è un tema sempre più attuale. Cosa sta succedendo? La comunità chiede risposte e misure concrete per garantire la propria incolumità.

Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Il giovane, colpito all’addome, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia che indaga. La fidanzata avrebbe riferito agli investigatori che l'aggressione sarebbe scattata, senza motivo, da parte di alcuni. 🔗 Leggi su Feedpress.me