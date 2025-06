19enne accoltellato fuori dalla metro A di Roma colpito all' addome è grave | non ci sono telecamere

Un 19enne è stato accoltellato alla fermata Lucio Sestio di Roma, un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nei trasporti pubblici. Mentre il giovane lotta per riprendersi, senza telecamere a testimoniare l'accaduto, la paura cresce tra i pendolari. Un promemoria inquietante: la violenza urbana non è solo un problema isolato, ma un campanello d’allarme che ci invita a riflettere sull’urgente bisogno di maggiore protezione per tutti.

Accoltellato un 19enne alla fermata Lucio Sestio di Roma. È grave ma non in pericolo di vita. Si indaga su un tentativo di rapina finito male.

