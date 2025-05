1 giugno inizia il ponte | i musei aperti in Toscana

Il 1° giugno segna l’inizio di un ponte da non perdere! In Toscana, i musei aprono le loro porte gratuitamente, offrendo un’occasione imperdibile per immergersi nella straordinaria bellezza della cultura. Gli Uffizi, tra le gemme del nostro patrimonio, sono accessibili senza costo oggi e domani. Con l'aumento dell'interesse per l'arte e la storia, è il momento perfetto per riscoprire il nostro passato. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

Firenze, 1 giugno 2025 – Oggi inizia il ponte del 2 giugno, e per chi vuole approfittare di queste festività per visitare i luoghi della cultura, sono tanti quelli a ingresso gratuito. A cominciare dagli Uffizi che sono ad ingresso libero oggi e domani: si tratta delle giornate di gratuità previste dal Ministero della Cultura, e programmate per oggi (prima domenica del mese) e il 2, Festa della Repubblica. Oggi saranno aperti, in orario ordinario, tutti gli spazi del complesso: Galleria delle Pitture e delle Statue, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli. Domani sarà invece accessibile, sempre in orario ordinario, la sola Galleria degli Uffizi (escluso il Corridoio Vasariano, non visitabile in occasione delle aperture straordinarie coincidenti con il lunedi, ordinariamente giorno di chiusura). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 1 giugno, inizia il ponte: i musei aperti in Toscana





