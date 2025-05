Zona di via Cantarana via Ghittoni via San Sepolcro modifiche alla viabilità per 12 mesi

A partire dal 3 giugno, la viabilità nel comparto di via Cantarana, via Ghittoni e via San Sepolcro subirà cambiamenti significativi per il prossimo anno. Queste modifiche, legate al cantiere di bonifica dell’ex Acna, riflettono un impegno crescente verso la riqualificazione urbana e la sostenibilità. Sarà interessante osservare come queste migliorie possano influenzare positivamente la vita quotidiana dei residenti e il traffico nella zona. Restate aggiornati!

Con l'avvio del cantiere di bonifica dell'area ex Acna, si rendono necessarie alcune modifiche di lungo corso alla viabilità nella zona circostante. I cambiamenti che interessano il comparto di via Cantarana - via Ghittoni - via San Sepolcro saranno in vigore dalle ore 7 di martedì 3 giugno per.

