Zhegrova Juventus | il club bianconero rischia di subire l’attacco di quella rivale! Si tratta di un profilo che quella società aveva già cercato a gennaio!

La Juventus è nel mirino di un'accesa battaglia di mercato: Zhegrova, talento che il club aveva già puntato a gennaio, torna sotto i riflettori. Con il Napoli pronto a farsi avanti, la rivalità si fa sempre più intensa. Questo scenario mette in luce non solo la strategia bianconera, ma anche l'interesse crescente per i giovani talenti nel calcio italiano. Chi avrà la meglio in questa corsa? Rimanete sintonizzati!

Zhegrova Juventus: quel club lo mette nel mirino! Era stato cercato già a gennaio: il retroscena e l'evoluzione della situazione. Niccolò Ceccarini, all'interno del proprio editoriale redatto per TUTTOmercatoWEB, ha delineato una sfida in sede di trattative tra il mercato Juventus e il Napoli. Uno dei due soggetti del contendere è sicuramente Edin Zhegrova. Ecco le sue parole. PAROLE – « Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli. E con Conte adesso la strada è sicuramente spianata. Un progetto sportivo che potrà contare su un maxi investimento grazie anche alla Champions e ai soldi incassati dalla cessione di Kvara.

