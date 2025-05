Zende accusa Ridge | favoritismi Forrester e Bill rivela mistero Il Giardino

In un episodio ricco di colpi di scena, Zende affronta Ridge sullo sfondo di favoritismi evidenti nella famiglia Forrester. Ma non è solo una questione di gelosia professionale: il mistero del giardino svelato da Bill potrebbe cambiare le carte in tavola. In un’epoca in cui le alleanze familiari vengono messe alla prova, questo conflitto promette di rivelare segreti sorprendenti. Rimanete sintonizzati per scoprire come si intrecceranno queste vite!

Nel nuovo episodio in onda il 31 maggio 2025 su Canale5 si assiste a forti tensioni tra i personaggi della soap. In particolare, Zende si scaglia contro Ridge accusandolo di favoritismi inspiegabili all’interno della famiglia e dell’azienda. Il giovane stilista non rinuncia a far valere il suo punto di vista, mettendo in luce dinamiche che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Zende accusa Ridge: favoritismi Forrester e Bill rivela mistero Il Giardino

29 maggio in Beautiful: Zende accusa Ridge di favoritismo e crisi in Forrester Creations

Il 29 maggio, a Beautiful, gli equilibri alla Forrester Creations tremano sotto il peso di accuse di favoritismo da parte di Zende, scatenando una crisi tra i membri della famiglia.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 31 maggio 2025: Zende si ribella e accusa Ridge di favorire sempre i suoi figli!

Beautiful: anticipazioni sabato 31 maggio! Zende contro Ridge

Anticipazioni Beautiful, 30 maggio 2025/ Bill mette in guardia Sheila, RJ dispiaciuto per l’ostilità di Zende

