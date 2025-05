Zelensky accusa Mosca di prolungare il conflitto con memorandum ingannevole e attacchi droni

La tensione tra Ucraina e Russia si intensifica: Zelensky accusa Mosca di manipolare il dialogo e prolungare il conflitto. Dopo l'annuncio di colloqui a Istanbul, il presidente ucraino denuncia un memorandum ingannevole e attacchi con droni. Questo scontro non è solo una battaglia militare, ma un terreno di gioco per le strategie geopolitiche globali. Riuscirà la diplomazia a fare breccia tra le macerie? La risposta potrebbe cambiare le sorti dell'Europa.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato un nuovo attacco contro la Russia, accusandola di prolungare volutamente il conflitto in Ucraina e di rendere inefficaci gli sforzi diplomatici. In seguito ai recenti annunci di Mosca riguardanti i colloqui a Istanbul, il governo russo ha comunicato che presenterà un “memorandum”, documento al momento ancora sconosciuto a Kiev . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Zelensky accusa Mosca di prolungare il conflitto con memorandum ingannevole e attacchi droni

Colloqui di pace a Istanbul, Zelensky attacca la delegazione russa: "Sembra una farsa" | Mosca risponde: "Lui è un clown"

Colloqui di pace a Istanbul tra Ucraina e Russia si trasformano in un confronto acceso, con Zelensky che attacca la delegazione russa definendola una farsa, mentre Mosca risponde etichettandolo come un clown.

