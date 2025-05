Zazzaroni si espone | Forza Inter! Vittoria di Inzaghi avrebbe valore etico

Ivan Zazzaroni scende in campo e lancia un messaggio potente: la vittoria dell'Inter in finale di Champions League non è solo un trionfo sportivo, ma un simbolo di valori etici. In un calcio spesso bersagliato da polemiche, il successo di Inzaghi potrebbe rappresentare una rinascita, un segnale forte in un’epoca che cerca autenticità e passione. Scopri perché questo match va oltre il semplice gioco!

Ivan Zazzaroni ha rimarcato che un successo finale dell’Inter, in occasione della finale di Champions League contro il PSG, avrebbe anche una valenza etica. Di seguito la sua visione. IL RAGIONAMENTO – Ivan Zazzaroni si è pronunciato sulla finale di Champions League tra PSG e Inter dalle colonne del Corriere dello Sport, testata di cui è direttore. Il giornalista ha innanzitutto affrontato il match dal punto di vista “etico”, sottolineando il significato di un eventuale successo da parte della squadra di Simone Inzaghi: «Se riuscisse a riportare a Milano il titolo 15 anni dopo Mourinho, Inzaghi realizzerebbe un’impresa storica e per certi versi ‘etica’, sempre che si possa parlare di etica nel calcio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zazzaroni si espone: «Forza Inter! Vittoria di Inzaghi avrebbe valore etico»

