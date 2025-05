Zazzaroni convinto | Inzaghi? Probabilmente la finale con il PSG sarà l’ultima partita del suo ciclo

Questa sera, l'Inter e il PSG si affrontano in una finale che potrebbe segnare un'era. Ivan Zazzaroni avverte: per Simone Inzaghi potrebbe essere l’ultima danza sulla panchina nerazzurra. Con i riflettori puntati sul match, è il momento ideale per riflettere sull'evoluzione degli allenatori nel calcio moderno. La pressione è alta e la vittoria diventa cruciale non solo per il trofeo, ma per il futuro di una squadra e del suo condottiero. Chi scriverà la storia?

Ivan Zazzaroni, attraverso le pagine del Corriere dello Sport, ha espresso le sue opinioni sulla finale. Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport ha parlato della finalissima di Champions League: le sue parole. LE PAROLE DI ZAZZARONI – « Un amico di Bergamo, imprenditore illuminato che sopravvive a tutto, ha acquistato due biglietti per la finale pagandoli tredicimila euro l'uno. L'altra sera, a cena, mi ha pregato, scherzando, di trovare qualcuno per poterglieli piazzare.

Napoli campione, Zazzaroni: «La vittoria più bella bella e complicata per Conte, ma ora sono convinto di una cosa»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, celebra il trionfo del Napoli, definendolo la vittoria più bella e complicata per Conte.

