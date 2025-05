Zanzara tigre a Pesaro Burioni | Il repellente promosso dal sindaco non funziona

Con l'estate alle porte, la zanzara tigre torna a far paura a Pesaro, ma il repellente promosso dal sindaco sembra non funzionare. Roberto Burioni, virologo di fama, solleva la questione sui social, evidenziando un problema che riguarda non solo la cittĂ marchigiana, ma tutta Italia. Siamo davvero pronti a fronteggiare le minacce sanitarie legate a questi insetti? Scopriamo insieme come proteggere la nostra salute!

Pesaro, 31 maggio 2025 - Con l'arrivo del caldo estivo, si ripresenta puntuale anche la minaccia delle zanzare, vettori di virus, come la dengue, che possono causare malattie anche gravi. Sul tema interviene attraverso i suoi profili social, il medico virologo pesarese Roberto Burioni, chiamando direttamente in causa il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, citando  l’articolo del carlino di venerdì  che parla della campagna comunale anti zanzara tigre.  L'impegno delle amministrazioni locali nella prevenzione è cruciale, ribadisce Burioni. Ma critica l’iniziativa pesarese riguardo a un prodotto repellente offerto dalle farmacie comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zanzara tigre a Pesaro, Burioni: “Il repellente promosso dal sindaco non funziona”

