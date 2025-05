Yacht in fiamme l’inferno a bordo | panico in Italia

Una mattinata da incubo quella di oggi, sabato 31 maggio 2025, quando un yacht di 11 metri è stato avvolto dalle fiamme a pochi passi dalla costa italiana. Il panico ha colto i presenti, con una colonna di fumo nero che ha attirato l'attenzione di tutti. In un periodo in cui il turismo nautico è in crescita, questo episodio ricorda l'importanza della sicurezza in mare. Cosa ci riserverà il futuro delle nostre amate vacanze in barca?

Mattinata di paura quella di oggi, sabato 31 maggio 2025: uno yacht di 11 metri è andato improvvisamente in fiamme a poche centinaia di metri dalla costa. Le immagini dell’incendio, con una densa colonna di fumo nero ben visibile dalla spiaggia, hanno rapidamente fatto il giro dei social. A bordo dell’imbarcazione si trovavano tre persone. Un boato ha scosso la zona, lasciando turisti e residenti sotto shock. Ecco cosa è accaduto. Leggi anche: “Mamma Elsa si è spenta”: grave lutto per la famosa cantante italiana Yacht prende fuoco a largo di Fano: paura tra i bagnanti. Erano circa le 10 del mattino quando un’imbarcazione lunga 11 metri ha preso fuoco al largo di Fano, in un tratto di mare a soli mezzo miglio dal porto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Yacht in fiamme, l’inferno a bordo: panico in Italia

