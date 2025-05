Yacht a fuoco al largo di Fano incendio visibile dalla battigia

Fano, 31 maggio 2025 – Una mattina di panico al largo della costa marchigiana: un piccolo yacht di 11 metri va a fuoco, con le fiamme che si levano minacciose visibili dalla spiaggia. Le tre persone a bordo sono state fortunate, salvate da un gommone di passaggio. Questo incidente richiama l'attenzione sulla sicurezza in mare, un tema sempre più attuale nella stagione estiva, quando il turismo nautico è ai massimi livelli. È fondamentale essere preparati!

Fano, 31 maggio 2025 – Un’ imbarcazione in fiamm e a circa mezzo miglio dal porto di Fano. Un piccolo yacht di circa 11 metri. Una mattina di terrore a poca distanza dalla spiaggia. Le tre persone che si trovavano a bordo sono state recuperate da un gommone di passaggio. E’ quanto accaduto intorno alle 10 e una alta colonna di fumo nero era visibile dalla battigia, in particolare dalla zona di Sassonia, e ha messo in allarme i bagnanti e coloro che si trovavano in prossimità del lungomare. L’equipaggio è stato tratto in salvo dicevamo. Tempestivo anche l’intervento della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yacht a fuoco al largo di Fano, incendio visibile dalla battigia

Cerca Video su questo argomento: Yacht Fuoco Largo Fano Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Yacht a fuoco al largo di Fano, incendio visibile dalla battigia

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Un sabato mattina di terrore, a circa mezzo miglio dal porto: l’alta colonna di fumo nero sprigionatasi dall’imbarcazione di circa 1 metri ha creato l’allarme. Le tre a bordo sono state recuperate da ...

Fano, inferno a bordo, barca divorata dal fuoco e nube di fumo: salvati da altri diportisti con un gommone

Secondo corriereadriatico.it: FANO - Paura a metà mattinata al largo del porto di Fano dove, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a fuoco un’imbarcazione di circa 10 metri. Per fortuna i ...

Un nuovo mega yacht attraversa Fano: le spettacolari manovre nel cuore della notte

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Fano, 27 marzo 2024 ... lungo 45 metri, largo 9,15 e alto da terra 9,50 metri. Le sue dimensioni erano superiori a quelle dello yacht della Ferretti della scorsa settimana seguito dai ...