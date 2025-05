X-Men | chi sono i cattivi che affronteranno i mutanti nel reboot della Marvel

Il reboot degli X-Men promette di riscrivere le regole del gioco, con Sinistro come minaccia principale. Ma chi altri si unirà a questa battaglia epica? I mutanti stanno per affrontare nemici ancora più insidiosi, in un contesto dove i supereroi stanno diventando sempre più complessi e sfaccettati. Questo nuovo capitolo non è solo una lotta tra bene e male, ma un’analisi profonda dei conflitti interiori. Preparati a scoprire chi si nasconde nell'ombra!

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che gli X-Men affronteranno Sinistro nel reboot dei Marvel Studios, ma il malvagio genetista potrebbe non essere l'unico nemico che i mutanti incontreranno. A detta di tutti, Sinistro sarà il grande cattivo dell'atteso reboot degli X-Men dei Marvel Studios, ma il potente genetista potrebbe non essere l'unico cattivo che la nostra squadra di eroi mutanti dovrà affrontare. Alex Perez ha rilasciato alcune informazioni sugli X-Men e ritiene che Sinistro, alias Dr. Nathaniel Essex, sarà affiancato dal Senatore Kelly e da Bolivar Trask come "i primi elementi antagonisti che vorrebbero utilizzare per il primo film degli X-Men". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X-Men: chi sono i cattivi che affronteranno i mutanti nel reboot della Marvel

X-Men MCU: Svelati i Villain Principali che i Mutanti Affronteranno

Il Marvel Cinematic Universe si arricchisce di tensione con l'arrivo dei nuovi X-Men! I villain svelati promettono battaglie epiche e colpi di scena inaspettati, portando la saga mutante a un livello di svolta.

X-Men: chi sono i cattivi che affronteranno i mutanti nel reboot della Marvel

RUMOR: gli X-Men affronteranno questi famosissimi villain nel reboot del MCU

Quali altri X-Men vedremo negli Avengers oltre ai già annunciati? Questo insider è sicuro

