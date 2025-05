X Factor ufficializza la nuova giuria | Francesco Gabbani prende il posto di Manuel Agnelli

X Factor 2025 si rinnova con l’entrata di Francesco Gabbani, pronto a portare la sua freschezza e creatività sul palco del talent show. Con la riconferma di Giorgia alla conduzione, si preannuncia una stagione ricca di emozioni e sorprese. Questo cambiamento non è solo una nuova giuria: è un riflesso della continua evoluzione della musica italiana, che abbraccia il nuovo pur mantenendo vive le tradizioni. Chi sarà il prossimo talento da scoprire?

La nuova giuria del talent Sky è pronta a partire. Fuori Manuel Agnelli, dentro il due volte vincitore di Sanremo Francesco Gabbani. E alla conduzione di X Factor 2025 ci sarà ancora Giorgia. Francesco Gabbani entra ufficialmente a far parte della nuova giuria di X Factor 2025. Il cantautore, per la prima volta in un talent show, prende il posto lasciato vacante da Manuel Agnelli dopo il suo addio al programma e si unisce alla squadra di giudici dell'edizione in partenza a settembre su Sky e NOW. Confermata anche Giorgia alla conduzione. Francesco Gabbani e il debutto a X Factor 2025 Per l'autore di Occidentali's Karma si tratta di una nuova avventura nel mondo della televisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor ufficializza la nuova giuria: Francesco Gabbani prende il posto di Manuel Agnelli

Francesco Gabbani, in radio il brano Così come mi viene

Francesco Gabbani torna in radio con "Così come mi viene", il nuovo singolo estratto dal suo sesto album, "Dalla tua parte", pubblicato a febbraio.

Cerca Video su questo argomento: X Factor Ufficializza Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

X Factor cambia volto via Agnelli | chi arriva al suo posto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

X Factor ufficializza la nuova giuria: Francesco Gabbani prende il posto di Manuel Agnelli

Lo riporta msn.com: Francesco Gabbani entra ufficialmente a far parte della nuova giuria di X Factor 2025. Il cantautore, per la prima volta in un talent show, prende il posto lasciato vacante da Manuel Agnelli dopo il s ...

X Factor la nuova giuria, arriva Gabbani al posto di Agnelli

ansa.it scrive: Nasce oggi la nuova giuria di X Factor 2025: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sono i quattro giudici dell'edizione attesa per settembre su Sky e in streaming su NOW. Già a ...

X Factor, ufficializzata la giuria della nuova edizione: ecco chi non c’è più e chi è la new entry

Riporta isaechia.it: X Factor, ufficializzata la giuria della nuova edizione: ecco chi non c’è più e chi è la new entry. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.