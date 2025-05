X Factor svelati i quattro giudici

X Factor si prepara a stupire: i quattro giudici sono stati svelati e, con Giorgia alla conduzione, la musica è pronta a tornare protagonista. In un periodo in cui il talento giovanile sta esplodendo grazie ai social media, il palco di X Factor diventa un trampolino di lancio concreto. Chi avrà la voce giusta per conquistare il pubblico? La nuova edizione promette emozioni indimenticabili! Non perderti le audizioni!

X Factor, annunciati i quattro giudici della nuova edizione. Confermata Giorgia alla conduzione. X Factor torneranno prossimamente con una nuova ed emozionante edizione. Ogni anno migliaia di giovani aspiranti cantanti si presentano ai provini per intraprendere una nuova ed inedita avventura all’interno del noto programma televisivo. La cantautrice Giorgia esattamente come lo scorso anno sarà al timone di questa nuova edizione in qualità di conduttrice. Leggi anche Grande Fratello, ex gieffina è diventata mamma New entry tra i giudici: Francesco Gabbani. Nelle ultime ore con un post social condiviso sull’account ufficiale del reality show tra conferme, ritorni e new entry sono stati annunciati i quattro giudici che faranno parte della nuova edizione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - X Factor, svelati i quattro giudici

Cerca Video su questo argomento: X Factor Svelati Quattro Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

X Factor 2025, svelata la nuova giuria con Gabbani, Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi

Da tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, svelata la nuova giuria con Gabbani, Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi ...

X Factor, svelati i quattro giudici

361magazine.com scrive: X Factor torneranno prossimamente con una nuova ed emozionante edizione. Ogni anno migliaia di giovani aspiranti cantanti si presentano ai provini per intraprendere una nuova ed inedita avventura all’ ...

X Factor la nuova giuria, arriva Gabbani al posto di Agnelli

Riporta ansa.it: Nasce oggi la nuova giuria di X Factor 2025: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sono i quattro giudici dell'edizione attesa per settembre su Sky e in streaming su NOW. Già a ...