X Factor svelati i nomi dei giudici | Francesco Gabbani è la new entry

L'attesa per "X Factor 2025" si fa frizzante con la rivelazione della giuria: Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi tornano, mentre Francesco Gabbani sorprende come nuova voce. Con un mix di esperienza e freschezza, il talent show si prepara a cavalcare l'onda del nuovo pop italiano. Quest'edizione promette emozioni forti, riflettendo il cambiamento musicale del nostro tempo. Chi sarà il prossimo talento da scoprire?

(Adnkronos) – 'X Factor 2025' ha la sua giuria ufficiale e vede la riconferma di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi e della new entry Francesco Gabbani, che prende il posto lasciato da Manuel Agnelli. Confermata per l’edizione del talent, attesa per settembre su Sky e in streaming su Now, la conduzione di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it