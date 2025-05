X Factor svelati i nomi dei giudici | arriva Francesco Gabbani

X Factor 2025 si prepara a stupire! Con la riconferma di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, l’arrivo di Francesco Gabbani segna un cambio di rotta audace. La sua energia contagiosa potrebbe rivelarsi il fattore X che serve per conquistare il pubblico. In un anno in cui la musica sta vivendo una rivoluzione creativa, chi riuscirà a brillare sotto i riflettori? Non perdere l’occasione di scoprirlo!

X Factor 2025 ha la sua giuria ufficiale che vede la riconferma di Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Francesco Gabbani che prende il posto lasciato da Manuel Agnelli, uno dei giudici col più alto numero di edizioni all'attivo che l'anno scorso ha portato alla vittoria uno. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - X Factor, svelati i nomi dei giudici: arriva Francesco Gabbani

X Factor 2025, cosa succede tra i giudici? Dopo Manuel Agnelli ecco chi altro lascia il programma

Due giudici di X Factor potrebbero lasciare la giuria nel 2025, generando preoccupazione tra i fan del talent musicale.

