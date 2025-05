X Factor ricomincia | giudici come vederlo tra il pubblico e quando va in onda

X Factor riaccende i riflettori! Con la diciannovesima stagione in arrivo il 3 giugno, la caccia al successore di Mimì Caruso è ufficialmente aperta. La vibrante atmosfera dell’Allianz Cloud di Milano promette emozioni forti, mentre le Auditions sveleranno nuovi talenti da scoprire. Non perdere l'occasione di vivere dal vivo l’energia del talent show che ha rivoluzionato la musica italiana. Chi sarà il prossimo a salire sul trono della musica?

Comincia ufficialmente la caccia al successore di Mimì Caruso nell’albo d’oro di X Factor. Il 3 giugno comincia ufficialmente la diciannovesima stagione del talent show musicale di Sky. All’Allianz Cloud di Milano, infatti, martedì prende il via la prima fase del programma. Ovvero quella delle Auditions, che saranno registrate il 3, 4, 6 e 7 giugno e che andranno in onda da settembre su Sky e in streaming su Now. CHIARA MIRELLI Per partecipare come pubblico a X Factor 2025 in questa fase basta scrivere una mail all’indirizzo [email protected] indicando la data scelta, il numero di componenti del gruppo, nome, cognome ed età di tutti partecipanti e numero telefonico di un referente del gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net