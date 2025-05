X Factor la nuova giuria è ufficiale | quando iniziano le registrazioni

L’energia di X Factor si fa palpabile e la nuova giuria è pronta a conquistare il pubblico! Con le registrazioni che stanno per iniziare, l’edizione 2025 si preannuncia ricca di sorprese e talento. In un periodo in cui la musica vive una forte rinascita, questa stagione potrebbe rivelarsi il trampolino di lancio per nuove stelle. Rimanete sintonizzati: la magia sta per tornare!

L’atmosfera si fa incandescente, le luci si riaccendono e il sipario è pronto a riaprirsi. X Factor riparte con una giuria in parte rinnovata ma carica di promesse. Il conto alla rovescia è iniziato, e l’ edizione 2025 si preannuncia come una delle più attese degli ultimi anni. L’ annuncio ufficiale è arrivato via social, in un video che ha immediatamente catturato la curiosità del pubblico: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi saranno i quattro giudici che guideranno i nuovi talenti verso il sogno della musica. La nuova giuria di X Factor. Quando un programma storico cambia pelle, l’effetto è sempre doppio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - X Factor, la nuova giuria è ufficiale: quando iniziano le registrazioni

X Factor: confermata la giuria, ma si cerca un sostituto di Manuel Agnelli

La prossima edizione di X Factor si avvicina, ma una novità scuote la giuria: Manuel Agnelli non sarà presente.

Cerca Video su questo argomento: X Factor Nuova Giuria Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

X-Factor 2025, Francesco Gabbani rimpiazza Manuel Agnelli: il cambio in giuria (e il fattore Achille Lauro); X Factor ha trovato il sostituto di Manuel Agnelli? Come è composta la giuria della nuova edizione; X Factor, ecco chi potrebbe prendere il posto di Manuel Agnelli in giuria; X Factor 2025: ecco come potrebbe essere la nuova giuria. 🔗Se ne parla anche su altri siti

X Factor la nuova giuria, arriva Gabbani al posto di Agnelli

Scrive ansa.it: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sono i quattro giudici dell'edizione attesa per settembre su Sky e in streaming su NOW. Già annunciata la conferma di Giorgia in conduzion ...

X Factor 2025, svelata la nuova giuria con Francesco Gabbani

Come scrive gazzetta.it: Sky ha diffuso le prime foto ufficiali della nuova giuria di X Factor 2025, in partenza su Sky e NOW a settembre con qualche novità: tutti i dettagli.

X Factor 2025, svelata la nuova giuria con Gabbani, Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, svelata la nuova giuria con Gabbani, Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi ...