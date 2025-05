X Factor 2025 la nuova giuria è ufficiale | Francesco Gabbani prende il posto di Manuel Agnelli

X Factor 2025 si rinnova con una giuria scintillante! Francesco Gabbani prende il posto di Manuel Agnelli, affiancato da Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Un mix esplosivo che promette di portare freschezza e innovazione sul palco. Questo cambio potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il talent, in un momento in cui la musica italiana vive una straordinaria rinascita. Preparati a emozioni forti!

La nuova giuria di X Factor 2025 sarà composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Il due volte vincitore di Sanremo, con Amen nelle Nuove Proposte e Occindentali's Karma nei Big, prende ufficialmente il posto di Manuel Agnelli. I quattro giudici animeranno l'edizione in partenza a settembre su Sky e in streaming su NOW. Già annunciata la conferma di Giorgia in conduzione.

X Factor 2025, cosa succede tra i giudici? Dopo Manuel Agnelli ecco chi altro lascia il programma

Due giudici di X Factor potrebbero lasciare la giuria nel 2025, generando preoccupazione tra i fan del talent musicale.

X Factor 2025: svelata la nuova giuria su Sky e NOW con Gabbani, Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi

La nuova giuria di X Factor 2025: Francesco Gabbiani al posto di Manuel Agnelli

