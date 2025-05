X Factor 2025 | Francesco Gabbani sostituisce Manuel Agnelli giuria confermata

X Factor 2025 si prepara a stupire: Francesco Gabbani prende il posto di Manuel Agnelli, portando una ventata di freschezza e innovazione. Con questa nuova giuria, il talent show si allinea al trend della musica pop contemporanea, promettendo di scoprire e valorizzare talenti inediti. Sarà interessante vedere come questa rinnovata energia influenzerà le performance sul palco. Un cambio che potrebbe riscrivere le regole del gioco!

La stagione di X Factor si avvicina con grande attesa, portando novità e conferme riguardo alla composizione della giuria per l'edizione del 2025. Dopo numerose indiscrezioni, sono stati ufficializzati i nomi che accompagneranno i talenti sul palco, segnando un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. x factor 2025: i cambiamenti nella giuria. l'assenza di manuel agnelli e la new entry di francesco gabbani. Manuel Agnelli, figura iconica del programma e vincitore dell'ultima edizione con Mimì, non farà più parte del team dei giudici. La notizia è stata comunicata nel pomeriggio di sabato 31 maggio, confermando le voci circolate nelle settimane precedenti.

Due giudici di X Factor potrebbero lasciare la giuria nel 2025, generando preoccupazione tra i fan del talent musicale.

