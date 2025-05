x factor 2025 francesco gabbani al posto di manuel agnelli confermati gli altri giudici

Il mondo della musica si prepara a un grande cambiamento: Francesco Gabbani entra nella giuria di X Factor 2025, sostituendo Manuel Agnelli. Con Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, la nuova squadra promette emozioni e talenti inediti. Un mix esplosivo che riflette il trend di innovazione artistica nel panorama musicale italiano. Chi conquisterà il pubblico? Non perdere l'appuntamento a settembre!

Francesco Gabbani è il nuovo giudice di X Factor 2025, prende il posto di Manuel Agnelli, confermati Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Giorgia alla conduzione. Nasce oggi la nuova giuria di X Factor 2025: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sono i quattro giudici dell’edizione attesa per settembre su Sky e in streaming su NOW. Già annunciata la conferma di Giorgia in conduzione. L’annuncio ufficiale della giuria in un video diffuso oggi sui social di X Factor. Per Francesco Gabbani è un esordio assoluto in un talent show: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, in carriera ha pubblicato sei album in studio collezionando 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu