Con il cast finalmente svelato, X Factor 2025 si prepara a catturare l'attenzione dei fan della musica. La riconferma di Giorgia come conduttrice promette emozioni, mentre il ritorno di tre giurati storici mantiene viva la tradizione del talent. Ma è l'ingresso della new entry a stuzzicare la curiosità: chi sarà capace di sorprendere e portare freschezza in un format così amato? Non è mai stato così interessante seguire l'evoluzione del panorama musicale!

Svelato il cast completo della nuova edizione del talent show di Sky. Oltre alla già annunciata riconferma della conduttrice Giorgia, tornano tre giudici dell'edizione 2024 e una «new entry» al posto di Manuel Agnelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - X Factor 2025: chi sono i giurati e chi è la «new entry» al suo esordio assoluto

X Factor 2025, cosa succede tra i giudici? Dopo Manuel Agnelli ecco chi altro lascia il programma

Due giudici di X Factor potrebbero lasciare la giuria nel 2025, generando preoccupazione tra i fan del talent musicale.

Gabbani entra in giuria a X Factor: fuori Manuel Agnelli per tensioni con Achille Lauro

Segnala alfemminile.com: Manuel Agnelli lascia X Factor dopo l’ultima stagione di successo. A sostituirlo sarà Francesco Gabbani. Ecco come cambia la giuria dello show ...

Francesco Gabbani verso X Factor al posto di Manuel Agnelli: “Non dipendo dalla tv”

Si legge su deejay.it: Il cantante degli Afterhours sempre più lontano dal talent show: "Nessuno mi dice cosa fare". Chi sono gli altri giudici ...

X Factor, colpo di scena: ecco chi sostituirà Manuel Agnelli, direttamente da Sanremo

Come scrive msn.com: Colpo di scena inaspettato a X Factor: Manuel Agnelli non sarà presente alla prossima edizione. Ecco chi lo sostiuirà ...