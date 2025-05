WWE | Cena & Paul vs Rhodes & Uso il conto alla rovescia per Money in the Bank è iniziato

Il countdown per Money in the Bank è ufficialmente partito! Con John Cena e Cody Rhodes pronti a sfidare gli Usos, la tensione sale alle stelle. La presenza di Cena non è solo un ritorno, ma un segnale che il wrestling sta vivendo una nuova era di rivalità accese e sorprese. Riusciranno i leggendari avversari a ribaltare le sorti? Preparati a un evento che promette di restituire al pubblico l'emozione pura del ring!

La puntata di SmackDown del 30 maggio è stata particolarmente significativa per il brand blu, complice la presenza di John Cena. Il suo regno da Undisputed World Champion continua, e ciò ha portato al sorprendente ritorno di Cody Rhodes durante Saturday Night’s Main Event. Questa settimana, a SmackDown, i due hanno finalmente condiviso il ring. I fan di Knoxville hanno cantato a squarciagola la theme song di Cody Rhodes, accogliendolo con un’ovazione travolgente. WOAHHH! @CodyRhodes is BACK! #SmackDown pic.twitter.comQEevLid4Q3 — WWE (@WWE) May 31, 2025 Rhodes ha aggiornato i fan su ciò che ha provato durante il periodo lontano dalle scene, dopo WrestleMania 41, condividendo i suoi pensieri e riflessioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Cena & Paul vs Rhodes & Uso, il conto alla rovescia per Money in the Bank è iniziato

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a cena da Harry e Meghan nella villa di Montecito

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono stati protagonisti di una serata speciale a Montecito, ospiti di Harry e Meghan.

Cerca Video su questo argomento: Wwe Cena Amp Paul Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovi dettagli sui piani della WWE per John Cena e Cody Rhodes

Lo riporta worldwrestling.it: La WWE sta preparando con enorme attenzione l´edizione 2025 di Money in the Bank, evento che suscita grandi aspettative soprattutto per la presenza di John Cena. Il leader della ´Cenation´, che ha vin ...

La WWE annuncia la partecipazione di John Cena al grande evento del prossimo mese

Riporta worldwrestling.it: John Cena sta cercando di partecipare a quanti più eventi possibile nell´ultimo anno della sua carriera, desiderando restituire al WWE Universe almeno una parte dell´affetto che ha ricevuto per due de ...

WWE: Night of Champions nel segno di John Cena, ecco il poster

Segnala spaziowrestling.it: Dopo Money in the Bank, John Cena sarà protagonista anche del poster di Night of Champions, alla sua ultima apparizione araba ...