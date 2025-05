WWE | Bianca Belair fuori controllo dopo la provocazione shock di Naomi

La WWE continua a sorprendere con colpi di scena che galvanizzano i fan! L'ultima provocazione di Naomi ha scatenato una reazione furiosa di Bianca Belair, che ha infiammato il pubblico di Knoxville. Questo episodio non solo segna il ritorno della EST sul ring, ma evidenzia anche l’inarrestabile tensione tra le superstar, riflettendo il crescente fervore degli appassionati. Chi vincerà questa battaglia? L'attesa è palpabile!

L’episodio del 30 maggio di SmackDown  è iniziato in modo esplosivo a Knoxville, Tennessee e Bianca Belair ha aperto lo show davanti a un pubblico in delirio. La EST della WWE è tornata sul ring e i fan erano entusiasti di rivederla in azione.. @BiancaBelairWWE kicks off tonight’s #SmackDown with a special hometown entrance! @VolSports pic.twitter.comTXC6qorcVE — WWE (@WWE) May 31, 2025 Durante il suo intervento, Belair ha parlato al pubblico, rivelando di non essere ancora completamente guarita ma determinata a tornare a combattere. Ha promesso ai fan di Knoxville che, quando tornerà , dimostrerà ancora una volta perché è la vera EST della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net