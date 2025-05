WWE | Altri due qualificati a sorpresa ai due MITB durante Smackdown!

Nell'ultimo episodio di Smackdown, la tensione è salita alle stelle con due qualificati a sorpresa per il Money in the Bank Ladder Match! In un contesto già carico di aspettative, i nuovi nomi portano una ventata di freschezza e imprevedibilità a un evento attesissimo. Gli appassionati della WWE sanno che, in questa competizione, ogni scalata può riservare sorprese: chi sarà il prossimo a brillare? Non perdere l'occasione di scoprirlo!

Durante l’ultimo episodio di Smackdown andato in onda nella notte, si sono svolti altri due match di qualificazione ai due Money in the Bank Ladder Match in programma settimana prossima nell’omonimo PLE. E, vedendo i partecipanti agli incontri, entrambi i qualificati possono dirsi decisamente sorprendenti. Naomi contro tutti: prima gli insulti a Bianca Belair, poi la vittoria. GAME OVER! Naomi just stole the win and qualified for #MITB! #SmackDown pic.twitter.com0jeEuvRDaK — WWE (@WWE) May 31, 2025 Dopo un durissimo confronto con la rientrante Bianca Belair, Naomi si è garantita una chance in quel di Inglewood, riuscendo nell’impresa di sconfiggere sia Jade Cargill che Nia Jax, schienando quest’ultima di rapina. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Altri due qualificati (a sorpresa) ai due MITB durante Smackdown!

